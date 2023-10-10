  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yahudi yerleşimci bir kadın, evine giren Filistinli savaşçılar ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Endişe etme ben Müslümanım

Filistin'de duygulandıran anlar: Yıkılan camide ezan okudu

'İsrail-Hamas çatışması sonrası altın ne olur?' diye soruldu! Bu tahmin sonrası herkes kuyumcuya koşacak

İşte piyasada tutan modeller! İkinci elde en çok bu araçlar arandı

Bu fiyatlardan "ders" çıkarmak lazım! 'Özel'likle veliler kara kara düşünüyor!

Yine metrobüs, yine yoğunluk çilesi: Aylardır bitmeyen 'beyaz yol' çalışması halkı bezdirdi!

SGK ya da BAĞ-KUR ayrımı var mı? Malulen emeklilik için bu şartlara dikkat!

Bunlar kimin çocukları Allah aşkına? Alçaklıkta böyle zirve yaptılar

İsrail basını: Felaketin sorumlusu Başbakan Netanyahu'dur! Filistin’in varlığını inkar etti.

Meral Akşener dahil birçok kişi onun kadar olamadı! Ateist Nişanyan'dan sosyal medyayı sallayan İsrail sözleri
Yerel Sandviç yiyen öğrenciler zehirlendi
Yerel

Sandviç yiyen öğrenciler zehirlendi

Yeniakit Publisher
2023-10-10 16:59:00 -
Sandviç yiyen öğrenciler zehirlendi

Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çelebi Mehmet Meydanı'nda sandviç yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis işletmede inceleme başlatırken öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23