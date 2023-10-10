Sandviç yiyen öğrenciler zehirlendi
Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Çelebi Mehmet Meydanı'nda sandviç yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Rahatsızlanan 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis işletmede inceleme başlatırken öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İLKHA)
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