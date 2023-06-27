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Siyaset Sandıktan ders çıkaramamış! Temel beyden yerel seçim ittifakı çıkışı
Siyaset

Sandıktan ders çıkaramamış! Temel beyden yerel seçim ittifakı çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-06-27 12:44:00 -
Sandıktan ders çıkaramamış! Temel beyden yerel seçim ittifakı çıkışı

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın mirası Saadet Partisi'ni tarihinde ilk defa farklı bir partinin listesinden seçime sokup 10 milletvekili çıkaran Temel Karamollaoğlu'nun sandıktan ders çıkarmadığı ortaya çıktı.

Temel Karamollaoğlu, KRT TV’ canlı yayınında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Hayatta size başarılar diliyorum" sözleriyle dağıttığı 6'lı masayı değerlendiren Karamollaoğlu'nun sandık tokadından ders çıkarmadığı ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı da sorulan Karamollaoğlu, olmayan oylarıyla hala "ittifak" dedi:

Dokuz ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir. O halde bizim şu anda ittifak değil, birbirimizle olan münasebetlerimizi medeni bir şekilde devam ettirme gayreti içinde olmamız icap eder. Ülkeye barışı, huzuru getirecek olan da bu anlayıştır diye düşünüyorum.

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Yorumlar

resat

eger bir görüş ve omurgadan bahsederseniz ,ders çıkarmamış denir , ama ampadan kapılmış vekil koltukları ise amaç bu durumda tadı damagında kalmışki ,hesap uzmanından belki aynı tarzda birkaçta belediye kaparız düşüncesi bunun için ideal ve yakışandır ,,
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