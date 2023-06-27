Sandıktan ders çıkaramamış! Temel beyden yerel seçim ittifakı çıkışı

Temel Karamollaoğlu, KRT TV’ canlı yayınında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Hayatta size başarılar diliyorum" sözleriyle dağıttığı 6'lı masayı değerlendiren Karamollaoğlu'nun sandık tokadından ders çıkarmadığı ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı da sorulan Karamollaoğlu, olmayan oylarıyla hala "ittifak" dedi:

Dokuz ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir. O halde bizim şu anda ittifak değil, birbirimizle olan münasebetlerimizi medeni bir şekilde devam ettirme gayreti içinde olmamız icap eder. Ülkeye barışı, huzuru getirecek olan da bu anlayıştır diye düşünüyorum.