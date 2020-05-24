Sandıklı’da jandarma trafik ekipleri drone ile denetim yaptı

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri, Ramazan Bayramı’nda alınan tedbirler kapsamında drone ile denetim yaptı.

Jandarma Trafik ekipleri, Ramazan Bayramı’nda meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla zorunlu nedenlerle karayoluna çıkan araçlar ve sürücülere yönelik drone ile emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, hatalı araç geçme ve şerit izleme denetimi yaptı. Durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların maske takıp takmadıkları, seyahat izini olup olmadığı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Araçlarda bulunan vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan ekipler, sürücülerin hız kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların gitmesi yasak olan mesire alanları da drone ile kontrol edildi.

Vatandaşların evde kalarak, mesire alanlarına gitmediği, korona virüs kapsamında belirlenen kısıtlama ve yasaklamalara uyduğu bildirildi.