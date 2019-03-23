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Sandıklı’da fidanlar toprakla buluştu

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle Sandıklı ilçesi Sorkun köyünde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:19
Sandıklı’da fidanlar toprakla buluştu

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle Sandıklı ilçesi Sorkun köyünde fidan dikim etkinliği düzenlendi.


Etkinliğe, Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop’un yanı sıra eşi Reyhan Tortop, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı İhsan Doray, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur ile çok sayıda protokol üyesi, Sandıklı Doğa Sporları Topluluğu üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaptığı konuşmada, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasını kutlayan Kaymakam Eflatun Can Tortop, “Dünyamızın oksijen kaynağı ormanlarımız sayesinde bizler sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevrede yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Yaşadığımız dünya ve canlılar için ormanın önemi büyüktür. Çünkü ormanlar sayesinde nefes alıyoruz. Sevgili öğrenciler; Ormanlar bizim ciğerlerimizdir. Orman varlığımızla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Ancak ormanların korunması, gençleştirilmesi, bugün gerçekleştireceğimiz fidan dikimi gibi yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla orman alanlarının arttırılması ve var olan ormanlardan daha büyük verim elde edilebilmesi için gelecek kuşaklarımızda bu konuda duyarlılık yaratmamız gerekmektedir” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Kaymakam Eflatun Can Tortop ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte fidan dikti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:19
  1. doğa

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