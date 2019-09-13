0553 313 94 23

Sandıklı Devlet Hastanesi’nde göz ameliyatları başladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi Devlet Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı İbrahim Ethem Ay’ın göreve başlaması ile ilk olarak gözyaşı kanal tedavisi ameliyatı yapılmaya başlarken, yakında katarakt ameliyatı gibi benzeri ameliyatların da yapılabileceği belirtildi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:33
Sandıklı Devlet Hastanesi’nde göz ameliyatları başladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi Devlet Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı İbrahim Ethem Ay’ın göreve başlaması ile ilk olarak gözyaşı kanal tedavisi ameliyatı yapılmaya başlarken, yakında katarakt ameliyatı gibi benzeri ameliyatların da yapılabileceği belirtildi.


Sandıklı Devlet Hastanesi’ne ataması çıkan Dâhiliye Uzmanı Zerrin Eksüzoğlu ve Göz Hastalıkları Uzmanı İbrahim Ethem Ay çalışmaya başladı. Hastanede ilk olarak gözyaşı kanal tedavisi ameliyatının gerçekleştirildiğini belirten Uzman Doktor İbrahim Ethem Ay, “Hastaneye atamamız yapıldıktan sonra ekibimiz ve başhekimimiz ile görüşerek ameliyatları başlattık. İlk olarak gözyaşı kanal tıkanıklığı ameliyatını 2 ayrı hastamıza yaptık. Bir şaşılık ameliyatı yaptık. Her biri de başarı ile sonuçlandı. Göz dışı cerrahilerimize de başladık. Bunun yanında katarakt ameliyatı ve benzeri ameliyatlara da çok yakında başlayacağız inşallah. Bir mikroskop ihtiyacımız var. Sağ olsun başhekimimiz ve belediye başkanımız şuan seferber olmuş durumdalar. Yeni bir mikroskop cihazımız alındığı zaman göz içi ameliyatlarını da yapacağız. Gözün içine mercek konularak yapılan ameliyatlar yani katarakt ameliyatları için biraz daha zamana ihtiyacımız var, çok yakında inşallah onlara da başlayacağız” dedi.


Bu arada Sandıklı İlçesi Devlet Hastanesi’nde görev yapmak üzere 15 yeni kadro açıldığı belirtildi. Yapılan atama ile 1 eczacı, 2 hemşire, 1 röntgen teknisyeni, 1 diyaliz teknikleri, 2 tıbbi sekreter, 1 beyin cerrahi uzmanı, 1 çocuk uzmanı, 1 cildiye uzmanı, 1 göğüs hastalıkları uzmanı, 1 dâhiliye uzmanı, 1 KBB uzmanı, 1 ortopedi uzmanı, 1 mikrobiyoloji uzmanının kısa zaman içerisinde hastanede görevlerine başlayacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Han: ABD'yi destekleyerek hata yaptık
    1. Han: ABD'yi destekleyerek hata yaptık
    2. Yönten: “Kılıç’ın Samsun’da başarılı..
    3. Eskişehirspor'da Çapa dönemi sona erdi
    4. İspanya'daki fırtınada ölü sayısı 4'e..
    5. Okçuluk için antrenör adayları eğitime..
    6. Hendek Belediyesi’nden 9 bin kişilik..
    7. Bilecik'te genç kadına iğrenç tuzak!..
    8. FETÖ’nün kriptolu flaş belleği ABD’de..
    9. Belediyenin aşure hayrı ağızları..
    10. Brüksel'de Türkiye-AB Siyasi Diyalog..
    11. FETÖ’den 2 kaymakam adayına gözaltı
    12. Küçük Sedanur'un öldürülmesi davası
    13. Siirt’te balkondan düşen 1 kişi..
    14. Çocuklar hobi bahçelerinde toprakla..
    15. Jandarmadan esrar operasyonu
    16. Oto tamirhanesinde çırağa triger..
    17. Nijerya'da korkunç saldırı!
    18. Kızılay Şube Başkanı Soylu’dan ‘Dünya..
    19. Bu sabah incir toplamaya gitmişti!..
    20. Kula’da trafik kazası: 2 yaralı
    21. Netanyahu: "Seçimlerden önce Gazze’ye..
    22. İranlı modacı Farnaz Salmani Ghabeshi,..
    23. Ukrayna'da "Rapid Trident-2019"..
    24. Hindistan'ın Cammu Keşmir'de güvenlik..
    25. Şahinbey Belediyesi’nden 23 Nisan..
    26. Katar Diyarbakır'daki terör..
    27. STK’lar vatandaşları teröre lanet..
    28. Antalya’da Cumhurbaşkanlığından aşure..
    29. Başkan Çatal, “Halk Günü..
    30. Kendini boksör sanan Fransız polisi..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!