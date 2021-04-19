Sandıklı Belediye Başkanlığı 14 sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre belediye Aşçı, Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı (Engelli), Büro İşçisi, Çaycı-Büro, Otel ve Diğer İşyerlerinde, Elektrikçi (Genel) ,Diğer Elektronik Montörleri, Garson (Servis Elemanı), Marangoz Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü alacak. Başvuru şartlarına durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

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