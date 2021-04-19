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Ekonomi Sandıklı Belediye Başkanlığı 14 sürekli işçi alımı yapacak
Ekonomi

Sandıklı Belediye Başkanlığı 14 sürekli işçi alımı yapacak

Sandıklı Belediyesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 13:07:00 -
Sandıklı Belediye Başkanlığı 14 sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre belediye Aşçı, Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı (Engelli), Büro İşçisi, Çaycı-Büro, Otel ve Diğer İşyerlerinde, Elektrikçi (Genel) ,Diğer Elektronik Montörleri, Garson (Servis Elemanı), Marangoz Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü alacak. Başvuru şartlarına durumu  uyan  adayların,  ilanın  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet sitesinde  yayınlandığı  tarihten  itibaren  5  gün  içinde  başvurularını  esube.iskur.gov.tr  internet adresinden  “İş  Arayan”  linki  üzerinden  TC  kimlik  numarası  ve  şifre  ile  giriş  yaparak  başvuru yapabilir.  /  www.iskur.gov.tr  adresinden  yapmaları  gerekmektedir.  Son  müracaat  tarihi  tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

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