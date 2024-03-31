Sandıkların kapanmasına az bir süre kala Murat Kurum'dan çok ama çok kritik çağrı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, hala oy kullanmamış olan vatandaşları sandığa davet etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Murat Kurum, "Sevgili İstanbullular, Sandıkların kapanmasına az bir zaman kaldı. 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve oy sayımına geçilecek. Sizlerden ricam; bir oyla ne değişir demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize, İstanbul’umuzun geleceğine sahip çıkalım. Sandıklarda görev yapan tüm teşkilat üyelerimize ve sandık sorumlularına tekrar teşekkür ediyorum" dedi.