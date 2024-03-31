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Gündem Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı
Gündem

Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 17:09:00 - 2024-03-31 17:11:15
Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıkların kapanmasının ardından X hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de tüm sandıklarda oy verme işleminin sona ermesinin ardından X hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…

Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi.

Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti.
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Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…

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