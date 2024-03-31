Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıkların kapanmasının ardından X hesabından açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de tüm sandıklarda oy verme işleminin sona ermesinin ardından X hesabından açıklamada bulundu.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…
Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi.
Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti.
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Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…