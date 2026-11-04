Sandık hezimetini itiraf eden Trump: 'Yine olsa yine yaparım'

Seçimi kaybetmelerinin temel sebebinin İsrail lobilerinin emirleriyle yürütülen İran savaşı olduğunu itiraf eden Trump, "İran savaşının seçimleri kaybettirdiği büyük ölçüde doğru ama buna değdi. Savaştan başka çarem yoktu, yine olsa yine yaparım" diyerek Amerikan halkının çilesini hiçe saydı. Sonuçlardan endişe duymadığını ve Demokratlarla pek ala anlaşabileceğini söyleyen küreselci lider, kendisini azletmeye kalkışacak olanlara ise "Demokrat Parti'yi mahvederim" tehdidini savurdu.

TRUMP: SONUÇLARDAN ENDİŞELİ DEĞİLİM

Trump şu ifadeleri kullandı: "İran savaşının seçimleri kaybettirdiği büyük ölçüde doğru ama buna değdi. Savaştan başka çarem yoktu. Yine olsa yine yaparım. Mecburduk. İran nükleer sahibi olamaz. Sonuçlardan endişeli değilim. Demokratlarla muhtemelen anlaşırım. Beni azlederlerse Demokrat Parti'yi mahvederler."

ABD'deki Kongre ara seçimlerinde Demokratlar; Senato’da 54 sandalyeye, Temsilciler Meclisi'nde ise 228 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler ise Senato'da 44, Temsilciler Meclisi'nde 139 sandalyede kaldı.

ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.

ABD doğu saatine göre 19.00'dan itibaren Florida, Georgia, New Hampshire, Güney Carolina, Vermont ve Virginia eyaletlerindeki sandıklar kapandı. Bunun ardından doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam ederken, Alaska'da TSİ 09.00'da sandıkların kapanması ile tüm sandıklarda oy verme işlemi sona ermiş oldu.

ABD ARA SEÇİMLERİ

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor. Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

KONGREDEKİ MEVCUT DURUM

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor. Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

59 MİLYONDAN FAZLA AMERİKALI ERKEN OY KULLANDI

Ara seçimlere katılımın yüksek olması dikkat çekti. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarının verilerine göre 59 milyondan fazla Amerikalı, seçim gününden önce oyunu kullandı.

ABD genelinde seçim merkezlerinde yoğunluk yaşanırken, seçmenlerin kararlarında ekonomi, hayat pahalılığı, göçmenlik politikaları, İran savaşı ve Trump yönetiminin uygulamaları etkili oldu.

İlk sandık çıkış anketleri, ekonomi ve Amerikan demokrasisinin geleceğinin seçmenlerin en önemli gündem maddeleri arasında bulunduğunu ortaya koydu.