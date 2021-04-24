Emekli bayram ikramiyesi için gözler Kabinenin ilgili bakanlıklarında zira Ramazan Bayramı ikramiyelerini bayram öncesi alacak olan emeklilerin ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarih de merak ediyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verilmekte. Bu yıl diğer yıllardan farklı olacak çünkü bu yıl bayram ikramiyesi enflasyon farkı ödenerek zamlı ikramiye olarak vatandaşlara ödenecek. SSK ve Bağ-kur emeklileri ile birlikte, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Sandık emeklilerine bayram ikramiyesi var mı? Sandık emeklileri bayram ikramiyesi alacak mı? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.' müjdesinde bulundu.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz” dedi.

Emekli bayram ikramiyesi enflasyon oranı ne kadar?

Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Hürriyet’in haberine göre, bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak’taki yüzde 8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. Konuşulan bir diğer alternatif ise ikinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak.

Sandık emeklilerine bayram ikramiyesi var mı?

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da isteniyor. Bu kapsamda 300 bin civarında emekli olduğu hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını belirterek, özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyor.