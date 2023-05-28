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Gündem Sandık başında HDP yetkilisi ile zafer işareti yapan Fatih Portakal'a suç duyurusu!
Gündem

Sandık başında HDP yetkilisi ile zafer işareti yapan Fatih Portakal'a suç duyurusu!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 17:30:00 -
Sandık başında HDP yetkilisi ile zafer işareti yapan Fatih Portakal'a suç duyurusu!

HDP'li sandık görevlisi ile birlikte zafer işareti ile poz verip sosyal medya hesabında paylaşan Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fatih Portakal oyunu kullandığı sandıkta görevli olan HDP yetkilisi ile birlikte zafer işareti yaparak paylaşımda bulundu.

Portakal fotoğrafa, "Bu kez ikinci kullandım. 1 dk’da işi bitirdim. Oyumun rengi belli: illa ki değişim. Sıra akşamda Sözcü televizyonunda seçim yayınında. Kravatın rengini de şimdiden açıklıyorum, bu kez mor değil, yeşil" mesajını ekledi.

Avukat Yeğen suç duyurusunda bulundu!

AK Parti adına sandıkta görevli avukat Arif Yeğen, Fatih Portakal ve HDP yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Yeğen, İzmir Seferihisar Başsavcılığı'na verdiği dilekçede Fatih Portakal’ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken zafer işaretiyle fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D’nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti. Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu vurgulayan Yeğen, Portakal ve Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu
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