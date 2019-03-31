Sancaktepeyerel seçim sonuçları 2019 | Sancaktepe belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

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Sancaktepe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı Şeyma Döğücü (Cumhur İttifakı)

CHP Sancaktepe belediye başkan adayı Özgen Nama (Millet İttifakı)

SP Sancaktepe belediye başkan adayı Zeki Başaran

Vatan Partisi Sancaktepe belediye başkan adayı Hüseyin Palancı

Sancaktepe belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Sancaktepe’de seçmenler Sancaktepe yerel seçim sonuçlarına göre Sancaktepe belediyesini kim kazandı? Sancaktepe belediyesi hangi partiden? Sancaktepe 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Sancaktepe yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Sancaktepe seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Sancaktepe seçim sonuçları, Sancaktepe yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Sancaktepe belediye meclis üyeleri

CHP Sancaktepe belediye meclis üyesi adayları

1 İBRAHİM ÖZKAN 1975 TRABZON MÜHENDİS

2 ŞABAN CEBİR 1970 RİZE MİMAR

3 İSMAİL BUDAK 1973 KARS SMMM

4 HALİT ÖTÜN 1955 TUNCELİ İŞ ADAMI

5 HASAN BAYRAK 1971 TOKAT SENDİKACI

6 MUZAFFER ERDOĞAN 1967 ORDU ESNAF

7 İLKNUR ÜNLÜ 1971 SİNOP MÜHENDİS

8 ONUR ÖZDEMİR 1984 SİVAS ESNAF

9 ERDOĞAN KARİP 1983 TOKAT MOBİLYACI

10 MUHARREM KIZILOT 1980 ORDU MUHTAR

11 OSMAN ALDEMİR 1979 AĞRI İŞ ADAMI

12 ZARİF HÜDA YILDIRIM 1982 HATAY EĞİTİMCİ

13 TUNCAY SARAÇ 1967 ERZİNCAN İŞ ADAMI

14 HALİL GÜLYAZ 1984 SİVAS MİMAR

15 ERCAN METİİN 1984 SAMSUN ESNAF

16 HARUN GÜNDÜÇ 1991 VAN SİYASET BİLİMİ

17 MEHMET SAİT KARAKUŞ 1973 ERZURUM İŞ ADAMI

18 GÖKÇE ÇEVİK 1987 TUNCELİ MUHASEBE

19 AHMET AKINCI 1976 SİVAS SMMM

20 TUFAN ERLER 1961 ORDU SERBEST

21 EMİN APAYDIN 1981 SİİRT ECZACI

22 AKIN BOLER 1986 ORDU İŞ ADAMI

23 ŞENOL KÖKSEL 1961 SAMANDIRA E-BANKACI

24 BAHATTİN KAYA 1960 PAŞAKÖY İKTİSATÇI

25 İBRAHİM SELVİ 1951 MUŞ İŞ ADAMI

26 NECİP UYĞUN 1955 ARDAHAN E-MALİYE

27 CANAN YEŞİLTEPE 1981 ERZİNCAN SERBEST

28 ARİFE DALKILIÇ 1979 MALATYA ÖZEL SEKTÖR

29 CANAN GÜNDOĞDU 1989 TOKAT ÇOCUK GELİŞİMİ

30 BÜLENT ALİ EVGİLOĞLU 1975 İSTANBUL MUHASEBE

31 ÜMİT YAŞAR ÇAL 1977 İSTANBUL DANIŞMAN

32 SELDA EĞREK 1992 TOKAT ÖĞRENCİ

33 MEHMET POLAT 1967 ERZİNCAN EMEKLİ

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)