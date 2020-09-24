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Aktüel Sancaktepe'de silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Sancaktepe'de silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:45:44 -
Sancaktepe'de silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre dün, İnönü Mahallesi Eski Ankara Caddesi'nde karşılaşan, aralarında husumet bulunan Serkan T. ile Umutcan Ş. ve Volkan Ş. tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yoldan geçen Mesut T., Volkan Ş'nin silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Özel halk otobüsünün de zarar gördüğü kavgada, Serkan T., Volkan Ş. ve Umutcan Ş. yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Serkan T., Umutcan Ş. ve Volkan Ş, tedavi altına alındıkları hastanede gözaltına alındı.

Kavgada, Volkan Ş'nin kullandığı silah ile Serkan T'nin kullandığı bıçak da ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

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