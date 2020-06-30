Sancaktepe'de otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir otomobil ve bir kamyonetin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı ve çenç otoların ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Sarıgazi Mahallesi Eski Ankara Caddesi'nde yol kontrol noktasında yaptıkları denetimler sırasında, seyir halindeki bir çekici aracın, 18 Haziran'da H.B.'nin şikayette bulunduğu kendisine ait otomobilin çalınması olayına karıştığını tespit etti.



Üzerinde yine çalıntı, plakası bulunmayan bir kamyonetin bulunduğu seyir halindeki çekici aracı takibe alan ekipler, aracın, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bir hurda dükkanına girdiğini belirledi.



Ekipler burada kamyonetin de S.A.'nın şikayette bulunduğu, 20 Haziran'da Sancaktepe Polis Merkezi Amirliği idaresinden çalındığını belirledi.



Çekicinin sürücüsünün verdiği bilgiler doğrultusunda ekipler, araçları çalan Mahmut K. ve Sercan T. ile bu araçları parçalayan Ş.Ö., Y.Ö. ve R.B'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerden Ş.Ö.,Y.Ö. ve R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Mahmut K. ve Sercan T. tutuklandı.





