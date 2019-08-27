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Sancaktepe’de molotof kokteyli saldırı polisi harekete geçirdi

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi, İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi’nde bulunan bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu kısıma yanıcı madde ile yapılan saldırı polisi harekete geçirdi.

27 Ağustos 2019 Salı 03:16
Sancaktepe’de molotof kokteyli saldırı polisi harekete geçirdi

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi, İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi’nde bulunan bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu kısıma yanıcı madde ile yapılan saldırı polisi harekete geçirdi.


Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi


Sancaktepe ilçesi, İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi’nde yer alan bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu dış kısıma henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı madde ile saldırı düzenlendi. Saat 00.30 sıralarında meydana gelen saldırıda yüzleri maskeli kişi ya da kişiler bankanın cadde kısmında bulunan klima ünitelerinin olduğu kısıma yanıcı madde fırlattı. Çevreden olayı gören vatandaşların polise ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alevlerin büyümesine izin vermeyerek araçlarında bulunan yangın tüpüyle kontrol altına aldı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler banka ve çevresinde kuş uçurtmazken olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada klima ünitesinin olduğu yerde buldukları paket üzerine olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.


Bomba imha ekipleri şüpheli paketi kontrol etti


Sancaktepe ilçesi, İnönü Caddesi’nde yer alan bir bankanın klima ünitesine yanıcı madde ile gerçekleştirilen saldırı sonrası polisin yaptığı kontrollerde bulunan şüpheli paket üzerine çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafeti ile paketi kontrol etti. Boş çıkan paket çevre sakinlerine rahat bir nefes aldırırken saldırganların kaçarken bir molotof kokteylini olay yerinde düşürdükleri belirlendi. Banka çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekiplere ilerleyen dakikalarda Özel Harekat Polisleri de eklendi. Bankanın güvenlik kameraları dahil olmak üzere çevredeki tüm güvenlik kameralarına el koyan polis ekipleri kaçan saldırganı ya da saldırganları yakalamak için geniş bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 03:16
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