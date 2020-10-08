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Aktüel Sancaktepe'de kaçak tütün operasyonu
Aktüel

Sancaktepe'de kaçak tütün operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:35:39 -
Sancaktepe'de kaçak tütün operasyonu

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 4 bin 400 sarma sigara, 6 bin makaron ve 130 kilogram sigara tütünü ele geçirildi.

Alınan biliye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Meclis Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak tütün bulunduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 400 sarma sigara, 6 bin boş makaron, 130 kilogram sigara tütünü ele geçirildi.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken iş yeri sahibi Yıldıray M.'ye "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı

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