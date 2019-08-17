Sancaktepe'de evde patlama
Patlamanın şiddetiyle dairenin duvarları yıkıldı17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:54
İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir evde patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle evin duvarları da yıkıldı.
Evdeki bir kişinin yaralandığı belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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