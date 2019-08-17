Sancaktepe'de evde patlama Patlamanın şiddetiyle dairenin duvarları yıkıldı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir evde patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle evin duvarları da yıkıldı. Evdeki bir kişinin yaralandığı belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.



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