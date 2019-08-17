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Sancaktepe'de evde patlama

Patlamanın şiddetiyle dairenin duvarları yıkıldı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:54
Sancaktepe'de evde patlama

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir evde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle evin duvarları da yıkıldı.

Evdeki bir kişinin yaralandığı belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:54
  1. patlama
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