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Yerel Sancaktepe'de 5 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Yerel

Sancaktepe'de 5 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-29 09:19:00 -
Sancaktepe'de 5 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Sancaktepe'de 5 yaşındaki çocuk, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun maganda kurşunu ile öldüğü iddiaları üzerine Sancaktepe Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sancaktepe Takva Caddesi'nde meydana geldi. Kendi odasının camından annesi ve kardeşlerinin baktığını gören Neslihan A. kendisi de aşağı bakmak isterken odasının camından düştü. Küçük kızın düştüğünü gören aile fertleri polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Neslihan hayatını kaybetti.

Küçük kızın balkondan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada Neslihan A.'nın 'maganda kurşunu ile öldüğü' iddiaları üzerine kaymakamlık açıklama yaptı. Sancaktepe Kaymakamlığı, "28 Mayıs 2023 Pazar günü akşam saatlerinde ilçemizin Safa Mahallesi Takva Caddesi Didenur Sokak'taki bir binanın 3. katındaki evin balkonundan düşen N.A. isimli çocuk, 112 Acil ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hastanede düzenlenen doktor raporunda N.A. isimli çocuğun 'yüksekten düşme sonucu' hayatını kaybettiği belirtilmiştir" açıklamasında bulundu.

Neslihan A.'nın teyzesi Zeynep Törün ise, "Annesi ile kardeşleri camdan bakarken Neslihan da gelmiş, bakarken kaymış ve hayatını kaybetmiş. Kurşun değil, bugün Adli Tıp Kurumu’ndan rapor da gelecek. Çocuk kendi düşmesi sebebi ile hayatını kaybetti. Yani camdan bakarken düşüyor, annesi ile birlikte aradan gelip bakarken kendi odasından binanın arka tarafına düşüyor" dedi.

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