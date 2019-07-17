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Sancaktepe Belediyesi Spor Okulları, 25 branşta eğitim veriyor

Sancaktepe Belediyesi Spor Okulları, belediyeye ait spor tesislerinde tam 25 branşta ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
Sancaktepe Belediyesi Spor Okulları, 25 branşta eğitim veriyor

Sancaktepe Belediyesi Spor Okulları, belediyeye ait spor tesislerinde tam 25 branşta ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.


Sancaktepe Belediyesi Spor Okullarında, binlerce öğrenci, hem istediği spor branşında eğitim alıyor hem de sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştiriyor. 22 bin 821 lisanslı sporcusu ve spor okullarında eğitim gören 101 bin 665 kayıtlı sporcusu ile Sancaktepe Spor Okulları, futboldan yüzmeye, basketboldan güreşe onlarca spor branşında eğitim veriyor. Spor okulları, Mustafa Öncel Spor Kompleksi, Yenidoğan Kapalı Spor Salonu, Rıza Çalımbay Spor Tesisi, Rıdvan Dilmen Spor Tesisi ve Sarıgazi Stadyumunda gerçekleştiriliyor.



25 branşta hizmet veriyor


Toplamda 25 branşta hizmet veren spor okullarında şu branşlar yer alıyor:


“Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilek Güreşi, Capoeira, Cimnastik, Fitness, Futbol, Futsal, Güreş, Hentbol, Karate, Kick-Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Pilates, Step Aerobik, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Dünya Yakın Savunma Sporları, Yüzme, Zumba, Wushu.”



Kayıtlar yıl boyunca devam ediyor


Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, tüm yıl boyunca devam eden eğitimlere her zaman kayıt imkanı bulunduğunu belirterek, "Spor Okullarımız, çocukları sokakların kötü alışkanlıklarından uzak tutmak, yeteneklerini ve aklını kullanabilen başarılı bireyler yetiştirmek için 25 branş, 35 uzman eğitmen eşliğinde ücretsiz spor eğitimleri vermektedir. 4 yaş üzeri tüm herkesi spor okullarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
  1. doğa

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