Sancaktepe Belediyesi memur alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

• Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 23/01//2023 - 27/01/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Sancaktepe Belediyesi Ana Hizmet Binası Abdurrahmangazi Mah. Enderun Caddesi No: 2) müracaatlarını şahsen yapacak olup, adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak suretiyle başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar 06/02/2023 tarihinde Sancaktepe Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasından (https://www.sancaktepe.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesini bu adres üzerinden temin edecek olup, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınav;

Zabıta Memuru alımı için 08/02/2023 tarihinde Saat 09.00’da başlamak üzere, Sancaktepe Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav ve belirlenen spor merkezinde ise uygulamalı sınav yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

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