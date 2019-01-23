Sanayiye "doktoralı" destek

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Sanayi Doktora Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler için, yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla imza töreni gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, üniversite ve sanayi kuruluşları arasında uzun vadeli Ar-Ge ve yenilik tabanlı iş birliklerinin temeli Sanayi Doktora Programı ile atıldı. Program kapsamındaki hibe ve yatırım destekleriyle teknolojik dönüşümün sağlanması için kritik öneme haiz insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bu amaçla açılan çağrıya, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda 603 doktora öğrencisinin yetiştirilmesine yönelik toplam 147 farklı iş birliği protokolüyle başvuru yapıldı. Bunlardan 33 farklı üniversitenin, 77 farklı firmayla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı.



Destek verilecek 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl boyunca, aylık 4 bin 500 lira burs verilecek. Öğrencilerin doktora öğrenimleri sonrası sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl istihdam desteği de sağlanacak.

Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenecek projeler için yarın saat 13.30'da Bakan Varank'ın katılımıyla TÜBİTAK binasında imza töreni yapılacak.