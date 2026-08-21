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Yerel Sanayinin genç kadın tornacısı erkeklere taş çıkartıyor
Yerel

Sanayinin genç kadın tornacısı erkeklere taş çıkartıyor

Yeniakit Publisher
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Nursena Kandemir, çocukluğundan bu yana içinde büyüdüğü sanayide tornacılık yaparak erkek mesleği olarak görülen bir alanda kadınların da başarılı olabileceğini gösteriyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nursena Kandemir, eğitim hayatının yanı sıra sanayide çalışmayı sürdürüyor. Çocukluğundan itibaren sanayi ortamının içinde büyüyen Kandemir, okul çıkışlarında eve gitmek yerine ailesinin çalıştığı iş yerine gelerek yapılan işleri izlediğini ve öğrenmeye çalıştığını belirtiyor.

Sanayinin kendisi için yalnızca bir çalışma ortamı olmadığını ifade eden Kandemir, çocukluğundan beri bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. Kandemir, "Çocukluğumdan beri sanayiyle hep iç içe büyüdüm. Eve gitmek yerine okul çıkışlarında buraya gelir, babamlar neyle uğraşıyor diye bakar, öğrenmeye çalışırdım. Hâlâ aynı şekilde devam ediyorum" dedi.

Sanayide çalışmanın zaman zaman yorucu olduğunu ancak bu yorgunluğu da sevdiğini dile getiren Kandemir, tornacılığın ailesinden kendisine aktarılan bir meslek olduğunu ifade etti.

"Sanayide çalışmak yorucu olabiliyor ama bu yorgunluğu bile seviyorum" diyen Kandemir, "Dedemden babama, babamdan da bize geçen bir miras gibi bu meslek" ifadelerini kullandı.

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