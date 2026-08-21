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Meyve suları için zorunlu olacak!

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Meyve suları için zorunlu olacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle meyve nektarlarında minimum meyve oranı etikette açıkça belirtilecek. “Konsantreden üretilmiştir” ibaresi ürün adının yanında yer alırken, “Yüzde 100 meyve suyu” ve “Şeker eklenmemiştir” gibi ifadelerin kullanımı da belirli şartlara bağlanacak. Meyve suyu reyonunda aynı görüntü ve benzer ifadelerle satılan ürünler arasındaki farkı tüketicinin daha kolay anlaması için yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu, meyve nektarı ve konsantreden üretilen ürünlerin üretim ve etiketleme kurallarını yeniden belirliyor. Yeni kurallarla birlikte tüketici, satın aldığı meyve nektarında meyve oranını doğrudan etiketten görebilecek, ürünün konsantreden üretilip üretilmediğini de daha kolay anlayabilecek. Meyve nektarlarında tüketicinin en çok merak ettiği bilgilerden biri artık doğrudan ürünün üzerinde yer alacak.

#1
Foto - Meyve suları için zorunlu olacak!

ETİKETTE AÇIKÇA BELİRTİLECEK Etikette "Meyve oranı en az yüzde..." ifadesi kullanılacak ve bu bilgi ürün adıyla aynı görüş alanında bulunacak. Meyve oranı ürünün türüne göre değişecek. Elma, armut, şeftali ve misket limonu dışındaki turunçgillerden elde edilen nektarlarda minimum meyve suyu veya püresi oranı yüzde 50 olacak. Nar, mango, muz ve guavada bu oran yüzde 25, vişnede yüzde 35, kayısı ve çilekte yüzde 40, ayvada ise yüzde 50 olarak uygulanacak. Böylece tüketici, ürünün adının yanı sıra içindeki minimum meyve miktarını da karşılaştırabilecek.

#2
Foto - Meyve suları için zorunlu olacak!

KONSANTRE İBARESİ ÖNE ÇIKACAK Konsantreden üretilen meyve sularında da tüketicinin bilgilendirilmesi zorunlu hale gelecek. Konsantre, meyve suyundaki suyun belirli bir bölümünün fiziksel yollarla uzaklaştırılmasıyla elde ediliyor. Üretim sırasında uzaklaştırılan miktarda su yeniden eklenerek meyve suyu üretilebiliyor. Konsantreden üretilen meyve suyu veya şekeri azaltılmış konsantreden üretilen meyve suyunun başka meyve suyu ya da konsantrelerle karıştırılması halinde etikette "Kısmen konsantre(ler)den üretilmiştir" veya "Konsantre(ler)den üretilmiştir" ifadelerinden biri kullanılacak. Bu ifadeler ürün adına yakın, açıkça görülebilecek ve dikkat çekecek şekilde yazılacak. Böylece tüketici, raftaki ürünün doğrudan meyveden elde edilen meyve suyu mu yoksa konsantreden üretilen bir ürün mü olduğunu daha kolay ayırt edebilecek.

#3
Foto - Meyve suları için zorunlu olacak!

BAZI ÜRÜNLERDE TATLANDIRICI YASAK Etiketlerde tüketicinin doğrudan dikkatini çeken "Yüzde 100 meyve suyu" ifadesi belirli koşullarda kullanılabilecek. İlave şeker ve bal toplam ürünün en fazla yüzde 20’si, yüzde 15’i veya yüzde 10’u kadar olabilecek. Bazı meyve suyu türlerinde ise tatlandırıcı kullanımına izin verilmeyecek.

#4
Foto - Meyve suları için zorunlu olacak!

UYUM İÇİN SON TARİH 31 ARALIK 2027 Bakanlığın yeni düzenlemesiyle "Doğasından gelen şekeri azaltılmış meyve suyu" da ayrı bir ürün tanımı olarak kullanılabilecek. Bahsi geçen ürünlerde meyvenin doğal olarak içerdiği şeker miktarı en az yüzde 30 oranında azaltılabilecek. Yeni kurallara uyum için işletmelere 31 Aralık 2027’ye kadar süre tanınacak.

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