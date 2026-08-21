Meyve suları için zorunlu olacak!

KONSANTRE İBARESİ ÖNE ÇIKACAK Konsantreden üretilen meyve sularında da tüketicinin bilgilendirilmesi zorunlu hale gelecek. Konsantre, meyve suyundaki suyun belirli bir bölümünün fiziksel yollarla uzaklaştırılmasıyla elde ediliyor. Üretim sırasında uzaklaştırılan miktarda su yeniden eklenerek meyve suyu üretilebiliyor. Konsantreden üretilen meyve suyu veya şekeri azaltılmış konsantreden üretilen meyve suyunun başka meyve suyu ya da konsantrelerle karıştırılması halinde etikette "Kısmen konsantre(ler)den üretilmiştir" veya "Konsantre(ler)den üretilmiştir" ifadelerinden biri kullanılacak. Bu ifadeler ürün adına yakın, açıkça görülebilecek ve dikkat çekecek şekilde yazılacak. Böylece tüketici, raftaki ürünün doğrudan meyveden elde edilen meyve suyu mu yoksa konsantreden üretilen bir ürün mü olduğunu daha kolay ayırt edebilecek.