Meyve suları için zorunlu olacak!
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle meyve nektarlarında minimum meyve oranı etikette açıkça belirtilecek. “Konsantreden üretilmiştir” ibaresi ürün adının yanında yer alırken, “Yüzde 100 meyve suyu” ve “Şeker eklenmemiştir” gibi ifadelerin kullanımı da belirli şartlara bağlanacak. Meyve suyu reyonunda aynı görüntü ve benzer ifadelerle satılan ürünler arasındaki farkı tüketicinin daha kolay anlaması için yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu, meyve nektarı ve konsantreden üretilen ürünlerin üretim ve etiketleme kurallarını yeniden belirliyor. Yeni kurallarla birlikte tüketici, satın aldığı meyve nektarında meyve oranını doğrudan etiketten görebilecek, ürünün konsantreden üretilip üretilmediğini de daha kolay anlayabilecek. Meyve nektarlarında tüketicinin en çok merak ettiği bilgilerden biri artık doğrudan ürünün üzerinde yer alacak.