Sanayide son dört yılın rekoru kırıldı! Bakan Kacır 2026 yılı için "yükseliş hızlanacak" dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı büyüme rakamlarını değerlendirerek sanayi ve üretim kapasitesindeki güçlü artışa dikkat çekti. Küresel gelişmelere rağmen sanayi üretiminin ve teknolojik yeterliliğin ülke ekonomisi için kritik rol oynadığını belirten Kacır, sanayi katma değerindeki ivmelenmenin altını çizdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin, 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdüğünü kaydederek, "Sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son dört yılın en hızlı artışını kaydetti. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından 2025 yılı büyüme verisini değerlendirdi. Küresel gelişmelerin, sanayi üretiminin ve teknolojik yeterliliklerin ülke ekonomileri için kritik önemini ortaya koyduğunu belirten Kacır, "Türkiye ekonomisi, 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son dört yılın en hızlı artışını kaydetti. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

 

2026’da sanayideki yükseliş hızlanacak

Sanayideki yükselişin 2026’da da hızlanacağına dikkati çeken Bakan Kacır, "Uygun şartlı finansman programları, istihdam ve yatırım teşvikleri, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı uygulamalar ile destekleyeceğimiz Türk sanayisi, Milli Teknoloji Hamlesi’nin ve Yerel Kalkınma Hamlesi’nin öncüsü olmayı sürdürecek" değerlendirmesinde bulundu.

 

1
Yorumlar

Emir Timur

Millî Yerli yapay zekâ modeli üzerinde çalışmalıyız yerli millî robot teknolojisi de önemli
