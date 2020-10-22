  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sanayide “milli teknoloji” çabası büyüyor
Ekonomi

Sanayide “milli teknoloji” çabası büyüyor

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmaların “Milli Teknoloji Hamlesi” için bir araya geldiği SAHA İstanbul, yeni katılımlarla büyümesini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:29:00 -
Sanayide “milli teknoloji” çabası büyüyor

Yüksek teknoloji ve savunma sanayisinde yerli ve milli ürün sayısını artırmak, özellikle kritik alanlardaki yurt dışı bağımlılığı sonlandırmak amacıyla faaliyet gösteren SAHA İstanbul’a, farklı alanlarda yeteneklere sahip yeni firmalar katıldı. Başvuran firmalardan 34’ü yapılan değerlendirmelerin ardından üyeliğe kabul edildi. Böylece SAHA İstanbul üye sayısı 551’e ulaştı. Kümelenmenin yeni üyeleri arasında Türkiye’nin en büyük vasıflı çelik üreticisi Asil Çelik, elektronik ve haberleşme cihazları üreten ASELSAN iştiraki ASELSANNET de bulunuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti
Dünya

Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti

Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Buzlukta uzun bir süre bekletilen erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybet..
İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'n..
NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay