Sanayide korkutan trafo patlaması: Alevler otluk alana sıçradı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yozgat’ta trafoda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Yangın, sanayi bölgesinde meydana geldi. Trafodaki patlama nedeniyle çıkan yangın otluk alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışması yaptı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.