Sanayide kadın istihdamı için güçlerini birleştirdiler!

Sivas’ta sanayi sektöründe kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda iş dünyasının temsilcileri ile GAIA Kadın Sanayi Platformu üyeleri bir araya geldi. Programda kadınların mesleki becerilerinin geliştirilmesi, üretim süreçlerine daha fazla dahil edilmesi ve sanayi sektöründeki istihdam imkanlarının artırılması ele alındı. Programa GAIA Kurucusu Fatma Aydoğdu, TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şeyda Haksever, GAIA Kadın Sanayi Platformu üyeleri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ile Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Aydoğdu katıldı.

Programda konuşan STSO Başkanı Zeki Özdemir, sanayide kadın istihdamının artırılmasının ve kadınların üretim süreçlerinde daha aktif görev almasının önemine dikkat çekti. Özdemir, STSO’nun tescilli markası Sanayide Kadın Eli Kalkınmanın Temeli kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şeyda Haksever ise kadınların mesleki beceriler kazanarak sanayi sektöründe daha fazla yer almasının hem işletmeler hem de ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını belirtti.

Haksever, kadın istihdamını destekleyen projelerin yaygınlaştırılması ve bu alanda kurumlar arasındaki iş birliklerinin artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Programda ayrıca kadınların üretim hayatına katılımını artırmaya yönelik yürütülebilecek çalışmalar ve sanayi sektöründeki istihdam imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.