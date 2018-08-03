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Sanayide dev hamle! 4 bin kişiye istihdam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük programda yer alan sanayi hamlesiyle 4 bin 414 kişi istihdam edilecek, 1,2 milyar dolarlık katkı sağlanacak.

03 Ağustos 2018 Cuma 20:45
Sanayide dev hamle! 4 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük programın da detayları gelmeye devam ediyor.

SANAYİDE BÜYÜK ATILIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından görsel paylaşarak; kurulacak yeni fabrikaları duyurdu.

Bakan Varank tweetinde, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 Milyar TL’lik dört yeni yatırım yapılacak. 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak. Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 Milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 20:45
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mustafa Varank

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