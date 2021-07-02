Sanayide çarklar hızlandı

Buna göre, eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mayısta 49,3 olarak gerçekleşen manşet PMI, haziranda yeniden eşik değer 50,0’nin üzerine çıkarak 51,3 olarak gerçekleşti. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Kovid-19 vaka sayılarının hızlı şekilde düşmesi ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte haziran ayında büyüme bölgesine geri dönmeyi başaran Türk imalat sanayii, yukarı yönlü eğilimini sürdürecek” mesajını verdi.