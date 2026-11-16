Sanayide 2030 hedefi belli oldu: 5 milyar avroyu aşan yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı Resmi Lansmanı ve Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde sanayide karbonsuzlaşmaya yönelik 2030 hedeflerini açıkladı. Kacır, "2030 yılına kadar 100 milyon avronun üzerinde teknik destek ve uygun koşullu finansman sağlamayı, 5 milyar avronun üzerinde yatırımı harekete geçirmeyi ve yıllık 20 milyon ton karbondioksit eş değerini aşan sera gazı emisyon azaltımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bu ölçekte yatırımın harekete geçirilmesinin, ticari açıdan uygulanabilir projelerden oluşan güçlü bir proje portföyü gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

Dört sektörde düşük karbon yol haritası tamamlandı

Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliği içinde demir-çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerine yönelik düşük karbon yol haritalarının tamamlandığını, cam, seramik, döküm ve kimya sektörlerinde benzer çalışmaların sürdüğünü anlattı. Bakana göre bu yol haritaları, ilgili sektörlerin teknolojik seçeneklerini, yatırım ihtiyaçlarını ve emisyon azaltım senaryolarını ortaya koyuyor.

Kacır, dönüşümün ölçeğini ve karmaşıklığını dikkate alarak Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nu kurduklarını, EBRD, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu ortaklığıyla oluşturulan platformun düşük karbonlu sanayi üretimine yönelik yatırımları hızlandırmak amacıyla ulusal sanayi politikaları ile uluslararası kalkınma finansmanını bir araya getirdiğini dile getirdi.

Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık 3'te 1'inden ve nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inden fazlasından sorumlu olan sanayi sektörünün karbonsuzlaşma mücadelesinin merkezinde yer aldığını belirten bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefinin belirlendiğini, böylece sanayinin dönüşümüne açık ve uzun vadeli bir istikamet ortaya konduğunu söyledi.

Belirsizlikler yatırım kararını engelleyebiliyor

Kacır'a göre sanayide karbonsuzlaşma açısından yüksek potansiyel taşıyan birçok proje, finansman aşamasına gelmeden çeşitli güçlüklerle karşılaşıyor. "Teknolojik potansiyel açıkça ortaya konulmuş olsa dahi ticari uygulanabilirliğe, altyapı gereksinimlerine ve yatırım risklerine ilişkin belirsizlikler, projelerin nihai yatırım kararına ilerlemesini engelleyebiliyor" diyen bakan, ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı'nın bu zorlukların aşılması amacıyla tasarlandığını aktardı.

Sanayi kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde yürütülecek program, önemli ölçüde emisyon azaltımı sağlama potansiyeline sahip, erken aşamadaki ticari ölçekli projeleri belirleyip destekleyecek. Kacır, sanayi liderleri, teknoloji sağlayıcıları, potansiyel müşteriler, finans kuruluşları ve kamu otoritelerinin bir araya getirilerek uygulanabilir çözümler geliştirileceğini; programın özel sektör sermayesinin çekilmesine katkı sağlayacağını ve projelerin nihai yatırım kararlarına ulaşma sürecini hızlandıracağını kaydetti.

Bakan Kacır, törenden önce katıldığı COP31 Bilim Günü Üst Düzey Oturumu'nun açılışında da COP31 Başkanlığı'nın küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefi koyduğunu hatırlattı. Türkiye'nin bu dönüşüme katkı için bilimsel, teknolojik ve sınai kabiliyetlerini güçlendirdiğini anlatan Kacır, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin yeşil dönüşümü ulusal öncelikler arasına yerleştirdiğini, sektöre özgü teknoloji yol haritalarının çelik, alüminyum, çimento ve kimyasallar dahil enerji yoğun sanayilerde araştırma ve inovasyona rehberlik ettiğini söyledi.