Sanayiciye zam kıskacı

Enflasyondaki yükselişe dikkat çeken sanayici, artan maliyetler karşısında bir an evvel önlem alınmasını bekliyor. Özellikle ithale dayalı hammadde ürünlerinde girdi fiyatlarının yüksekliğinden yakınan sanayici, doğalgaz ve elektrikteki fiyat artışlarının da maliyetlerini artırmasından yakınıyor. Maliyet artışlarının önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarına yansıması ve enflasyonu daha da körüklemesinden endişe duyuluyor.

HAMMADDEYİ VURDU

Yılbaşında dolar kurunun 3,78, euro’nun 4,54 olduğuna dikkat çeken sanayiciler bugün doların bugün 6,70 euro’nun 7,75 TL’ye dayandığını ifade eden sanayiciler, ithalata dayalı hammaddelerin maliyetlerini artırdığını belirtiyor. Sanayiciler, kurdaki dalgalanmaların bir an evvel durulmasını beklediklerini ifade ediyor.

Üretimin maliyetlerini artıran bir diğer konu ise enerji. Ağustos ayı başında BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatlarını yeniden düzenlemesi de sanayicilerin tepkisiyle karşılandı.

DOĞALGAZ DA ÇARPTI

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yaptığı açıklamada, BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatlarına yaptığı zammın, Türkiye sanayisini ve iş dünyasını derinden etkileyeceğini kaydetti.

Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 49,5’lik zammın yanı sıra sanayide kullanılan doğal gazın fiyatına da yüzde 14’lük bir artış olacağını belirten Turan, Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi için enerjinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Üretimde maliyetleri artıran girdiler:

Döviz kurundaki dalgalanma

Tezgah altı faizin yüzde 30’u bulması

Doğalgaz zammı

Elektrik zammı

İç pazardaki daralma

Girdi maliyetlerinin artması