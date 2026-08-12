Sanayicinin hesabı yeniden değişiyor! Enerjide yeni dönem yatırım kararlarını etkileyecek

Denizli’de sanayici ve ihracatçıların gündemindeki enerji başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu "Enerji dönüşümünün yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda üretim ve ihracat gücünü koruyacak stratejik bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin öncü enerji şirketlerinden Aydem Enerji'nin elektrik perakende şirketi Aydem Perakende'nin Denizli'de düzenlediği Enerji Buluşmaları'nda, enerji piyasalarındaki güncel gelişmeler, lisanssız elektrik üretimi, sürdürülebilirlik ve sanayiye yönelik enerji çözümleri sektör temsilcileriyle birlikte değerlendirildi.

Aydem Perakende; Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlediği Aydem Perakende Enerji Buluşmaları kapsamında sanayicileri, ihracatçıları ve iş dünyası temsilcilerini enerji sektörünün uzman isimleriyle bir araya getirdi.

Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Elif Yağlı, Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu ve Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan programda; farklı oturumlarla enerji piyasalarındaki küresel gelişmeler, değişen maliyet dinamikleri, sürdürülebilir enerji yönetimi, lisanssız elektrik üretim süreçleri, yeni mevzuatlar ve sanayiye yönelik enerji çözümleri konuşuldu.

Panellerde Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda hız kazanan yeşil dönüşüm sürecinin sanayi ve ihracat sektörü üzerindeki etkileri de ele alındı. İşletmelerin enerji verimliliğini artırmalarına, karbon ayak izlerini azaltmalarına ve değişen enerji piyasalarına uyum sağlamalarına yönelik güncel uygulamalar ile mevzuat gelişmeleri katılımcılarla paylaşıldı.

Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Elif Yağlı, "Denizli'yi yalnızca faaliyet gösterdiğimiz bir şehir olarak değil; birlikte büyüdüğümüz, birlikte değer ürettiğimiz ve geleceğini birlikte şekillendirdiğimiz bir ekosistem olarak görüyoruz. Bu nedenle kamu, sanayi ve iş dünyasını aynı platformda buluşturan bu tür organizasyonların bölgemizin üretim gücünü ve ortak vizyonunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren ise enerji yönetiminin işletmeler için artık yalnızca bir maliyet unsuru olmadığını belirterek, "Enerji; sanayicimizin rekabet gücünü, ihracatçımızın küresel pazarlardaki başarısını ve işletmelerimizin sürdürülebilir büyümesini doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline geldi. Aydem Perakende olarak müşterilerimize sadece enerji tedarik eden bir şirket değil; değişen enerji ekosisteminde doğru bilgi, doğru analiz ve yenilikçi çözümlerle yol gösteren bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Enerji Buluşmalarını da bu anlayışla hayata geçiriyoruz" dedi.

Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu "Enerji dönüşümünün yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda üretim ve ihracat gücünü koruyacak stratejik bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde enerji maliyetlerinin nasıl şekilleneceği, elektrik fiyatlarının oluşum mekanizmaları, saatlik ve aylık mahsuplaşma sistemlerinin sanayicilerimiz açısından ortaya koyduğu fırsat ve riskler büyük önem taşıyacak. Öz tüketim amaçlı kurulan santrallerin destek süreci sonrasında karşılaşabileceği şartlar, yatırım kararlarımız açısından çok önemli" diye konuştu.

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu konuşmasında enerji alanında yaşanan dönüşümün sanayicilerin yatırım kararlarını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, "Enerjiye ilişkin her yeni düzenleme, firmalarımızın yatırım planlarını ve üretim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Özellikle lisanssız elektrik üretimine yatırım yapan sanayicilerimiz açısından saatlik mahsuplaşma uygulamasıyla birlikte yatırım fizibiliteleri yeniden şekillenmeye başladı. Bu nedenle enerji politikalarının üretimin ihtiyaçlarını gözeten, yatırımcıya öngörülebilir bir çerçeve sunan ve rekabet gücünü destekleyen bir anlayışla oluşturulması önemli. Sanayicimizin en büyük beklentisi, geleceğini güvenle planlayabileceği istikrarlı bir yatırım ortamının korunmasıdır." ifadelerini kullandı.

Sanayici ve ihracatçıların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, enerji dönüşümüne ilişkin güncel gelişmeler ve iş dünyasının beklentileri değerlendirilirken; kamu, özel sektör ve sanayi temsilcileri arasında iş birliğini güçlendirecek fikir alışverişi gerçekleştirildi.