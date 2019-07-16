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Sanayicilere 11 milyon TL destek paketi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen meslek dallarında çalışanların işine devam etmesi için gerekli olan meslek yeterlilik belgeleri kapsamında 7 ana sektörde ve 71 meslek dalında 11 milyon liralık destek paketi oluşturacak.

16 Temmuz 2019 Salı 14:41
Sanayicilere 11 milyon TL destek paketi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen meslek dallarında çalışanların işine devam etmesi için gerekli olan meslek yeterlilik belgeleri kapsamında 7 ana sektörde ve 71 meslek dalında 11 milyon liralık destek paketi oluşturacak.


Konuyla ilgili ESO tarafından bir otelde düzenlenen basın toplantısına ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve iş adamları katıldı. Toplantıda ESO’nun Eskişehir sanayisi için hazırladığı destek paketi açıklandı. Hazırlanan destek paketi kapsamında 11 milyon liralık bütçe Eskişehir sanayisi için kullanılacak. Toplantıda konuşma yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, desteğin sadece sanayi odası üyelerini değil kentteki tüm işletmeleri kapsayacağını söyledi. Başkan Kesikbaş, "Sadece Eskişehir Sanayi Odası üyelerini kapsamayan onun haricinde kentteki tüm işletmeleri üretim yapan firmaları 1 kişi de olsa 5 kişi de olsa kapsayan ve hepsine destek olacak bir paketten bahsediyoruz. Burada hedefimiz 20 bin çalışanımıza 11 milyon TL’lik destek paketi hazırladık. İşletmelerimizin gerek şirket gerek bireysel olarak başvurularında ceplerinden 5 kuruş para çıkmayacak. Ekonomik anlamda zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu anlamda bu paketi açıklamak küçük bütçesi olan Eskişehir Sanayi Odası olarak önemli bir değerdir, rakamdır. Bu rakamı sanayi odası olarak biz üstleniyoruz, gerekli prosedürleri hazırlıyoruz ve tüm çalışanların mesleki yeterlilik belgelerini şirketlerimiz ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler. Toplam 71 tane alt sektör bileşeni için Eskişehir Sanayi Odası bu hizmeti veriyor olacak. Özellikle böyle ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde 11 milyon liralık rakam ciddi bir rakam ve küçük veya orta ölçekli şirketler bugün 3-5 bin liranın hesabını yapıyor, mesleki yeterlilik sınavına çalışan arkadaşları sokamıyorlar. Sanayi odası olarak bu desteği yüzde 100 sağlıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:41
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