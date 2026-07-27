Sanayicilere 1,1 milyar liralık destek kapısı açıldı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), yatırım, Ar-Ge, dijital dönüşüm, yeşil üretim ve ihracat projeleri için sanayicilere sağladığı rehberliği büyütüyor.

AOSB’nin kamu kurumları tarafından sunulan hibe, teşvik ve finansman programlarına erişim sürecinde firmalara danışmanlık sağlayan Proje Destek Birimi, uygun destek mekanizmalarının belirlenmesinden proje hazırlanmasına, başvuru süreçlerinin yürütülmesinden uygulama aşamasına kadar kapsamlı bir rehberlik hizmeti sunuyor. Böylece sanayicilerin kamu kaynaklarından daha etkin faydalanması sağlanırken, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir sanayi yatırımları da destekleniyor.

AOSB Proje Destek Birimi, son 5 yıllık dönemde yürüttüğü çalışmalarla 1,1 milyar TL’yi aşan finansal destek hacminin oluşmasına katkı sağladı. Sadece 2026 yılının ilk altı ayında ise koordine edilen 96 stratejik proje sayesinde firmaların toplam 526 milyon TL tutarındaki desteğe erişmesine aracılık edildi.

Firmaların sürdürülebilir büyümelerine destek

Günümüzde sanayi kuruluşlarının rekabet gücünü artırmasında yalnızca üretim kapasitesi değil, kamu desteklerinden etkin yararlanabilme yetkinliği de büyük önem taşıyor. Özellikle teknoloji odaklı yatırımlar, dijital dönüşüm, enerji verimliliği, yeşil mutabakat uyumu, ihracatın geliştirilmesi ve katma değerli üretim alanlarında sunulan destekler; işletmelerin büyümesine, maliyetlerini azaltmasına ve uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma gelmesine önemli katkılar sağlıyor. Bu anlayışla hizmet veren AOSB Proje Destek Birimi, firmaların yalnızca mevcut desteklerden faydalanmasını değil, aynı zamanda proje geliştirme kültürünü güçlendirerek sürdürülebilir büyümelerine de katkı sunuyor.

“Çözüm ortağıyız”

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Proje Destek Birimi’nin sanayiciler için önemli bir yol gösterici olduğunu belirterek, "Sanayi artık yalnızca üretim yapmakla sınırlı değil. Firmalarımızın teknolojiye yatırım yapabilmesi, dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi, çevre dostu üretim süreçlerini hayata geçirebilmesi ve uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için kamu desteklerinden etkin şekilde yararlanması büyük önem taşıyor. Proje Destek Birimimiz, bu noktada sanayicimizin en önemli çözüm ortaklarından biri olarak görev yapıyor. Destek programlarını yakından takip ediyor, firmalarımızın ihtiyaçlarına en uygun kaynaklara ulaşmaları için profesyonel rehberlik sunuyoruz. Hazırlanan her başarılı proje; üretime, ihracata, istihdama ve ülke ekonomisine doğrudan katkı anlamına geliyor" dedi.

Akpınar, son yıllarda elde edilen sonuçların doğru bir sistem kurduklarının göstergesi olduğunu ifade ederek, "Son beş yılda 1,1 milyar TL’nin üzerinde bir finansal destek hacmine ulaşılması ve yalnızca 2026’nın ilk yarısında 96 stratejik proje ile 526 milyon TL’lik desteğin sanayicilerimize kazandırılması, Proje Destek Birimimizin ne kadar etkin çalıştığını ortaya koyuyor. Hedefimiz, daha fazla firmamızın bu desteklerden yararlanmasını sağlayarak bölgemizin üretim gücünü ve rekabetçiliğini daha da artırmaktır" dedi.

Akpınar, yatırım yapmak, kapasitesini geliştirmek veya yeni destek programlarından yararlanmak isteyen tüm firmaları AOSB Kamu Kampüsü içerisinde hizmet veren Proje Destek Birimi ile iletişime geçmeye davet etti.