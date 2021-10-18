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Ekonomi Sanayicilerden mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kampanya
Ekonomi

Sanayicilerden mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kampanya

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesleki eğitime yönelik müjdelerinin ardından yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 13:50:00 -
Sanayicilerden mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kampanya

Bahçıvan, şöyle konuştu:

Gayret gösteriyoruz

“Biz İSO olarak aynı meslek liselerinde göstermiş olduğumuz gayret ve destek çabasını önümüzdeki haftalarda mesleki eğitim modelinde de gündeme getirmeye başlayacağız. Birinci konu, sanayinin bunu anlaması. Ortada çok kıymetli bir konu var ama bunun yeteri kadar anlatılması ve anlaşılması noktasında bir eksiklik var. Ülkenin çok ciddi bir kaynak zenginliği var. Ama bu zenginliği doğru kullanma noktasında da bir eksikliğimiz var. İşte bu da bir kaynak. Yani böyle bir kurum var ama bunun bugüne kadar maalesef o veya bu nedenle gerçek amacıyla da buluşamaması gibi sorun var.

Pazarlama çok önemli

Önümüzdeki günlerde İSO olarak tüm sanayicilerimize böyle bir konunun böyle bir enstrümanın varlığından ve bunun son teşviklerle birkaç kat daha da katkı verecek hale geldiğinden bahsedeceğiz. Pazarlama çok önemli. İSO olarak bu konuların artık pazarlanması konusunda bize inanan Milli Eğitim Bakanlığı’yla çalışarak bu konunun sanayicilerimize doğru yansıtılması adına önümüzdeki haftalarda yeni bir tanıtım ve anlatım kampanyasına başlayacağız.”

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