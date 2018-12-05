Sanayiciden hileli konkordato uyarısı

Yıl içerisinde 350’yi aşkın firmanın konkordato ilan etmesinin ardından ekonomi yönetiminin süreci zorlaştırıcı düzenlemeyi konu alan taslak için düğmeye basması üreticileri ve ihracatçıları mutlu etti. Bu hafta TBMM’de görüşülecek olan düzenleme öncesinde Yeni Akit’e konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, bazı şirketlerin konkordato fırsatını suistimal edildiğini belirterek, “Burada temkinli olunmalı, hukuk ihlallerinin önüne geçilmeli” dedi.

Dikkatli olunmalı

Konkordatoların denetiminin önemli olduğuna işaret eden Dalgakıran, “Hükümet dikkatli olmalı, art niyetli adımları önlemeli” tembihinde bulundu. Bu anlamda her öneriye ve şikâyete kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Dalgakıran, “Unutmayalım ki hileli konkordato ilanları dinamik, kuvvetli şirketleri öldürür. Sorunlu firmaların lehine, sorunsuz olanların aleyhine olur. Burada ayırt edici önlemler almakta yarar var” ifadelerini kullandı. Konkordatonun bir gereklilik olduğunu dile getiren Dalgakıran, ayrıca “Ekonomi yönetimi suiistimallerin önüne geçecek, sorunları giderecek bir metin ortaya koymalı” önerisini dile getirdi.

Faiz bunaltıyor

Yüzde 30’a varan faiz oranlarına da dikkat çeken Dalgakıran, “Artan faiz oranları hem yatırımları durduruyor hem de iştah kesiyor. Kredi limitlerinin ve vadelerinin arttırılması yoluna gidilmeli. Faiz oranları aşağı çekilmeden yatırımların artması ve üretimin ivmelenmesi zor’’ şeklinde konuştu.

‘İhracatla korunduk’

Dalgakıran, 2018’in makine sektörü için iyi geçtiğini kaydederek, “İhracat arttı, iç talep geriledi. Biri diğerini dengeledi. İhracat kur şoklarına karşı firmaları korunaklı kıldı” yorumunu yaptı.

Ölçek sorunu aşılmalı

İhracat gelirlerini artıracak adımlara değinen Dalgakıran, şu görüşleri paylaştı: “Seneyi 18 milyar dolar ihracatla tamamlarız. Ama bir ölçek sorunumuz olduğu muhakkak. İhracatın büyük bölümü bir grup firma tarafından yapılıyor. Ülkemizde 13 bin 750 tane makine firması var. Almanya’da 6 bin firmayla 300 milyar dolar tutarında ihracat yapılıyor bizde 13 bin 750 firmayla 18 milyar dolar. Ölçek sorununu aşmamız gerektiği muhakkak. Bu sorunu devreden çıkardığımız takdirde kalite, inovasyon ve katma değer artar.”

Birim fiyatı tatminkâr değil

Çetin rekabetin ihracat birim fiyatlarını arttırmayı gerektirdiğini anlatan Dalgakıran, şöyle devam etti: “Biz bundan böyle yükte hafif pahada ağır üretime ve satışa odaklanmalıyız. Şu muhakkak ki kilogram birim fiyatında tatmin edici seviyede değiliz. Onun için kalifiye, yeni ve yerli üretim yapan firmalarımızın adedi artmalı. Tabii makinede bilişime, yazılıma ağırlık vermeliyiz ki kilogram fiyatını yukarı taşıyalım, daha değerli ürünler elde edelim.”

İhracatta Avrupa ön planda

2006-2018 döneminde Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanlığı görevini üstlenen Dalgakıran, Avrupa ülkelerin yoğun ürün talebi geldiğine işaret ederek, ihracatta İtalya, Polonya ve Rusya gibi ülkelerin ön planda olduğunu belirtti.

Yeni teklifte ne var?

Piyasalarda özellikle son aylarda alacak-verecek dengesini sağlayamayan farklı sektörlerden şirketler ve de şahıslar, bankalardan ve alacaklılardan gelen kredi baskısına karşı koymak adına konkordato ilan ediyor. Kabine’nin hazırladığı teklif ile sürecin zorlaştırılması gündemde. Yasa teklifi kabul edilirse, sadece ‘kamu yararına denetim yapma yetkisine sahip’ denetim firmaları rapor hazırlayabilecek.