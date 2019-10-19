‘Sanayici mutlu olursa yatırımlar da artar’

Buğra Kardan Şanlıurfa

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, her yıl düzenlediği geleneksel Anadolu illeri ziyaretlerini bu sene Gaziantep ve Şanlıurfa’ya gerçekleştiriyor. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve oda üyeleri dün Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) mensuplarıyla bir araya gelindi.

Kardeşlik vurgusu

İki oda tarafından ortak düzenlenen toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, “Çok şükür gelişimiz, ayağımızın bereketli ve huzurlu olduğunu ortaya koydu. Söz konusu vatan olunca, her şey teferruat. Bu haklı davamızda dünya bizi ne kadar anlamasa da güvenlik söz konusu olunca bir ve beraber olmamızın en anlamlı mesajını herkese açık bir şekilde vermiş olduk. Önceki gün gelinen süreçte askeri alanda yaşanan başarı, siyasi masada da kendini ortaya koydu. Kardeşlik hukukumuzu ön plana alırsak bu coğrafyanın gücü geleceği taşımada birçok imkânı doğuracaktır. Yaşanan süreç, umarım bize bu dersi vermiştir. Burası huzurluysa, İstanbul da rahat uyuyor” dedi.

İstanbul sanayisinden Şanlıurfa’ya hatırı sayılır yatırımlar yapıldığını belirten Bahçıvan, “Bir meslektaşımızın buraya geldiğinde mutlu olması, bizim için en önemli teşvik ve referanstır. Bu olduğu müddetçe, buraya yatırım gelir. Riski alıp gelen sanayicinin mutluluk katsayısını yükseltmenizi diliyorum. En önemli teşvik, gelenlerin mutluluğunu artırmak” dedi.

“Türkiye’de kaynak değil; kaynağı doğru kullanma problemi var” ifadesini kullanan Bahçıvan, “Kaynakları doğru tespit etme ve kullanma konusunda basiretsizliğimiz var. Bu talihsiz vebali üzerimizden atmalıyız. Allah’a da, yarınlara da hesap veremeyiz” şeklinde konuştu.

Ar-Ge teşvik edilmeli

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise “Şanlıurfa, ticaret ve sanayide bir çekim merkezi. Bölgenin havasını solumak, karşılıklı üretim için iyi gelecektir. Ekonomiyi canlandırarak geleceği umutla bakmak için, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmekle uğraşmamız gerekiyor” çağrısı yaptı.

‘Tek vücuduz’ mesajı

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek de “İSO Meclisi, gittiği her yeri mutlu eden bir kurumdur. Ziyaretlerinden çok memnun kaldık. Tek vücut tek pençeyiz. Çevre ülkelerde de huzur ve barış içinde yaşamak ve coğrafyamızın makus talihini hep beraber değiştirmek istiyoruz” diye konuştu. ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun da “Şanlıurfa, Türkiye’de pamuk üretiminin yaklaşık yarısını tek başına karşılıyor. İSO’yla iş birliği çalışmalarımız, ilimiz ve ülkemiz için ciddi katkılar sağlayacaktır” dedi. İSO Meclis üyelerinin Şanlıurfa seyahati, ŞUTSO Meclisi’yle yapılan ortak toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çeşitli fabrikalarla yapılan ziyaret ve temaslarla devam etti.