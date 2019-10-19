0553 313 94 23

‘Sanayici mutlu olursa yatırımlar da artar’

İSO ve ŞUTSO tarafından düzenlenen toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, “Bir meslektaşımızın buraya geldiğinde mutlu olması, bizim için en önemli teşvik ve referanstır. Bu olduğu müddetçe, buraya yatırım gelir." dedi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:53
‘Sanayici mutlu olursa yatırımlar da artar’

 Buğra Kardan  Şanlıurfa 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, her yıl düzenlediği geleneksel Anadolu illeri ziyaretlerini bu sene Gaziantep ve Şanlıurfa’ya gerçekleştiriyor. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve oda üyeleri dün Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) mensuplarıyla bir araya gelindi.

Kardeşlik vurgusu

İki oda tarafından ortak düzenlenen toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, “Çok şükür gelişimiz, ayağımızın bereketli ve huzurlu olduğunu ortaya koydu. Söz konusu vatan olunca, her şey teferruat. Bu haklı davamızda dünya bizi ne kadar anlamasa da güvenlik söz konusu olunca bir ve beraber olmamızın en anlamlı mesajını herkese açık bir şekilde vermiş olduk. Önceki gün gelinen süreçte askeri alanda yaşanan başarı, siyasi masada da kendini ortaya koydu. Kardeşlik hukukumuzu ön plana alırsak bu coğrafyanın gücü geleceği taşımada birçok imkânı doğuracaktır. Yaşanan süreç, umarım bize bu dersi vermiştir. Burası huzurluysa, İstanbul da rahat uyuyor” dedi. 

İstanbul sanayisinden Şanlıurfa’ya hatırı sayılır yatırımlar yapıldığını belirten Bahçıvan, “Bir meslektaşımızın buraya geldiğinde mutlu olması, bizim için en önemli teşvik ve referanstır. Bu olduğu müddetçe, buraya yatırım gelir. Riski alıp gelen sanayicinin mutluluk katsayısını yükseltmenizi diliyorum. En önemli teşvik, gelenlerin mutluluğunu artırmak” dedi. 

Türkiye’de kaynak değil; kaynağı doğru kullanma problemi var” ifadesini kullanan Bahçıvan, “Kaynakları doğru tespit etme ve kullanma konusunda basiretsizliğimiz var. Bu talihsiz vebali üzerimizden atmalıyız. Allah’a da, yarınlara da hesap veremeyiz” şeklinde konuştu.

Ar-Ge teşvik edilmeli

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise “Şanlıurfa, ticaret ve sanayide bir çekim merkezi. Bölgenin havasını solumak, karşılıklı üretim için iyi gelecektir. Ekonomiyi canlandırarak geleceği umutla bakmak için, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmekle uğraşmamız gerekiyor” çağrısı yaptı.

‘Tek vücuduz’ mesajı

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek de “İSO Meclisi, gittiği her yeri mutlu eden bir kurumdur. Ziyaretlerinden çok memnun kaldık. Tek vücut tek pençeyiz. Çevre ülkelerde de huzur ve barış içinde yaşamak ve coğrafyamızın makus talihini hep beraber değiştirmek istiyoruz” diye konuştu. ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun da “Şanlıurfa, Türkiye’de pamuk üretiminin yaklaşık yarısını tek başına karşılıyor. İSO’yla iş birliği çalışmalarımız, ilimiz ve ülkemiz için ciddi katkılar sağlayacaktır” dedi. İSO Meclis üyelerinin Şanlıurfa seyahati, ŞUTSO Meclisi’yle yapılan ortak toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çeşitli fabrikalarla yapılan ziyaret ve temaslarla devam etti.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:53
  1. Gaziantep
  2. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi
  3. Anadolu
  4. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
  5. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)
  6. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan
  7. İstanbul sanayisi
  8. İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay
  9. ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek
  10. ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun
  11. ŞUTSO Meclisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Sanayici mutlu olursa yatırımlar da artar’
    1. ‘Sanayici mutlu olursa yatırımlar da..
    2. Soylu'nun Muhtarlar Günü mesajında..
    3. Külliye'deki görüşmede yer almıştı!..
    4. Rusya ölü sayısı 11 oldu!
    5. Küçük işletmelere de yapılandırma..
    6. TAV ve Groupe ADP’den girişimlere destek
    7. Karanfilin faydaları nelerdir?
    8. TOBB ve Vodafone KOBİ’lerle buluştu
    9. Başkan Aylar, Başkomutan Erdoğan'a..
    10. Müşteri memnuniyetinde yapay zeka dönemi
    11. İş dünyası tek ses! Kararlılıkla..
    12. ‘Ortak altyapı memleket meselesi’
    13. Kediler neden kusar?
    14. Teröristler geri çekilmezse ne olacak?..
    15. Telefon görüşmesinin can alıcı detayı..
    16. Milli marşa hakaret eden sapkınlara..
    17. Ne zaman kaç yaşında kaç prim günle..
    18. Feminaziler PKK’nın izinde
    19. Kış çayı içinde neler var? Kış çayı..
    20. Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü..
    21. Zafer sonrası büyük rezillik!..
    22. Bilge Kral Aliya’yı rahmetle anıyoruz
    23. “Türkiye sahada da masada da kazandı”
    24. Flaş yeni parti açıklaması: AK Parti..
    25. 10 yıllık asgari ücretli ne kadar..
    26. Bakan Ziya Selçuk’tan Akit’e ziyaret
    27. Emekliye 344 TL aile yardımı! Teklif..
    28. Türkiye dik durdu Haçlı diz çöktü!
    29. Artık internet ve mobil uygulamalarla..
    30. Altın fiyatlarında son durum...
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!