Sanayici martı kaybetti umutlar hazirana kaldı

Dünyayı derinden sarsan, Türkiye’yi paniğe sevk eden yeni tip Corona virüsünden (Covid-19) ötürü iç ve dış talebin dibe vurması sanayi üretim verilerini de aşağı çekiyor. Bu durum kaygıyla karşılanıyor.

Martta sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 2, aylık bazda ise yüzde 7.1 daralmasıyla canları sıkılan imalatçılarca ve ihracatçılarca nisan ile mayıs rakamları merak ediliyor. Covid-19 önlemlerinin yumuşatılacağı hayatın kısmen normale döneceği haziran ayında ise üretim verilerinin iyileşeceği öngörülüyor.

Üretici zor durumda

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada sanayicilerin zor günler geçirdiğini belirtti. Üretimin yüzde 7, kapasite kullanım oranının (KKO) da yüzde 13.7 puan azaldığını hatırlatan Karavelioğlu, şöyle konuştu: “KKO genel imalatta yüzde 61.6 olarak kayıtlara geçti. Bu oranın otomotivde yüzde 42, tekstilde yüzde 44, makinede de yüzde 51.3’e inmesi endişe verici. Öbür taraftan makine sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımızın yüzde 20’ye yakını tam kapasite çalışıyor. Yüzde 80’inin kapasitesi ise yüzde 75, yüzde 50, yüzde 25 seviyelerinde. Covid-19’dan derinden etkilenen sektörümüz verimsiz çalışıyor. İnanın, mart ve nisan döneminde iç siparişler yüzde 40, dış siparişler yüzde 55 düştü. Mayısta da durum iç açıcı değil. Ayrıca ihracat geriliyor. 2019’un ilk 4.5 ayında (1 Ocak-11 Mayıs) 6 milyar 407 milyon dolar olan ihracatımız bu senenin aynı döneminde 5 milyar 545 milyon dolar mertebesinde.”

İyileşme vakit alacak

İyileşmenin vakit alacağını aktaran Karavelioğlu, “Haziran ayında makine sektörümüz tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Pandemi riskinden ötürü üretimi durduran firmalarımız, Ramazan Bayramı’nı takiben tekrar faaliyete geçecekler. Üretimde de ibre, kuvvetle muhtemel üçüncü çeyrekte yukarıya dönecek” dedi.

Tren raya oturuyor

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak ise Covid-19 tedirginliğinden dolayı mart, nisan ve mayısta pek çok imalathanenin kepenk indirdiğine dikkat çekti. Sipariş ve üretim kaybının da arttığına işaret eden Şenocak, “Ancak mayıs ayında bir kıpırdanma var. Avrupa’da hayatın normalleşmesiyle ürün talebi gelmeye başladı. İnşallah, haziran ayında tren raya oturacak ve piyasa hareketlenecek” ifadelerini kullandı.

Şenocak; yılın ikinci yarısında üretimin ve ihracatın toparlanacağını, ivmeleneceğini dile getirdi.