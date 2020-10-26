  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım bütçesinde büyük artış
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım bütçesinde büyük artış

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021 bütçesi, 2020’ye göre yüzde 50.1 arttırılarak 11.9 milyar liraya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 08:47:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım bütçesinde büyük artış

TBMM’ye sunulan merkezi bütçe kanun teklifinde bakanlığa bağlı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’ne verilecek toplam ödeneğin de 5 kat arttırılarak 1.2 milyar liraya çekilmesi öngörüldü. Endüstri bölgeleri projeleri için yüzde 418 ve küçük sanayi siteleri (KSS) projeleri için yüzde 700’lük bir ödenek artışı planlandı. Yeni kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü için teklif edilen 2021 bütçesi ise 80.7 milyon lira olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı
Ekonomi

S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı

Suudi Arabistan'da Türk mallarına karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'..
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!
Gündem

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kend..
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay