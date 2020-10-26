Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım bütçesinde büyük artış

TBMM’ye sunulan merkezi bütçe kanun teklifinde bakanlığa bağlı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’ne verilecek toplam ödeneğin de 5 kat arttırılarak 1.2 milyar liraya çekilmesi öngörüldü. Endüstri bölgeleri projeleri için yüzde 418 ve küçük sanayi siteleri (KSS) projeleri için yüzde 700’lük bir ödenek artışı planlandı. Yeni kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü için teklif edilen 2021 bütçesi ise 80.7 milyon lira olarak belirlendi.