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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcıları alacak
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcıları alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 14:19:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcıları alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/   internet   adresi   üzerinden   elektronik   ortamda yapılacak olup, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayıp 06 Mart 2022 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir.

Sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, posta veya e- posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Alım  yapılacak  bölümlere  eş  değerliliği  bulunan  veya  yurt  dışındaki  üniversitelerin denkliği  kabul  edilen  bölümlerinden  mezun  olan  adayların  başvurularının  değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan “Eşdeğerlik/Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı eklemeleri zorunludur.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca,  bu  şekilde  Bakanlığı  yanıltanlar  kamu  görevlisi  ise  durumları  çalıştıkları  kurumlarına bildirilecektir.

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