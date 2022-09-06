Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan cevap!

YENİ AKİT ANKARA

İslam’a ve Müslümanlığa düşman olan Türkiye’nin son yıllarda attığı önemli adımlarla bölgesinde caydırıcı güç olmasını kabul edemeyenlerin “Türkiye'yi hep sağ iktidarlar yönetti” iddialarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir cevap verdi.

Varank yaptığı paylaşımda, “Peki, Türkiye'yi hep sağ iktidarlar yönetti iddiası doğru mu? İsmet İnönü, 5 yılı Menderes ve arkadaşlarının şehit edildiği 1960 ihtilalinden sonra olmak üzere 20 yıl Başbakanlık, 12 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sol partiler 42 yıl ülkemizde ya hükümeti yönetti ya da ortak oldu” dedi.