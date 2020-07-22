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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türk Standardları Enstitüsü üretim ve hizmetler sektörüne yönelik kılavuzlar hazırladı. Kılavuzlarda yer alan tedbirleri uygulayan firmalarımıza, Kovid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi ve Güvenli Hizmet Kalite B

Yeniakit Publisher
2020-07-22 19:01:12 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türk Standardları Enstitüsü üretim ve hizmetler sektörüne yönelik kılavuzlar hazırladı. Kılavuzlarda yer alan tedbirleri uygulayan firmalarımıza, Kovid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi ve Güvenli Hizmet Kalite B
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