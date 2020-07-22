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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Temmuzun ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini de geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş bulunmakta. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüke

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:10:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Temmuzun ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini de geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş bulunmakta. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüke
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