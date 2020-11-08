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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı."
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı."

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:33:04 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı."
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