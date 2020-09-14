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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz."
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:56:28 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz."
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