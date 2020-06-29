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Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar avro civarında. Önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi beklenen bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz. Gelecek 10 yılda raylı sisteml

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:12:31 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar avro civarında. Önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi beklenen bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz. Gelecek 10 yılda raylı sisteml
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Satılık 2013 model Fiat Ducato

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