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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nestle Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası) Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63'ü artık Türkiye'den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme al
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nestle Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası) Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63'ü artık Türkiye'den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme al

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:26:02 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nestle Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası) Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63'ü artık Türkiye'den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme al
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