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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Koronavirüs) Salgınla birlikte de şunu da gördük; istediğimiz zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik ruhuyla kimsenin yapamadığını yapabiliyor, başaramadığını başarabiliyoruz. Yoğun bakım solunum cih

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:10:04 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Koronavirüs) Salgınla birlikte de şunu da gördük; istediğimiz zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik ruhuyla kimsenin yapamadığını yapabiliyor, başaramadığını başarabiliyoruz. Yoğun bakım solunum cih
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Satılık 2013 model Fiat Ducato

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