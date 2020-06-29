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Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün milli elektrikli trenin testleri başlıyor. Testlerin durumuna göre milli tren setleri yıl içinde milletimizin hizmetine girecek. Bundan sonraki hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setler

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:13:21 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün milli elektrikli trenin testleri başlıyor. Testlerin durumuna göre milli tren setleri yıl içinde milletimizin hizmetine girecek. Bundan sonraki hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setler
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