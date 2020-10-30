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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:24:31 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak
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